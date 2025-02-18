Стало известно о смерти двухмесячного мальчика в семье пьющих россиян

78.ru стало известно о смерти младенца в Приозерском районе Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти 38-летняя местная жительница и ее 40-летний сожитель нашли своего двухмесячного сына без признаков жизни в кроватке. О смерти младенца пишет 78.ru.

По информации издания, прибывшие на место врачи констатировали остановку сердца ребенка. Родители мальчика в этот момент были в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские забрали их в отделение и поместили в изолятор. Причину смерти младенца предстоит определить экспертам.

Как стало известно, семья ребенка на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. Однако мужчина до этого был судим по статье, связанной с наркотиками.

Ранее сообщалось о смерти в Ленобласти шестилетнего мальчика, родители которого отрицают традиционную медицину. Как стало известно, ребенок страдал от припадков, однако мать и отец пытались лечить сына самостоятельно массажем и настоями трав.