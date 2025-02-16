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12:11, 16 февраля 2025Россия

Стало известно о смерти сына отрицающей традиционную медицину российской пары

В Ленинградской области врачи не смогли спасти сына отрицающей медицину пары
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Ленинградской области врачи не смогли спасти 6-летнего сына пары, отрицающей традиционную медицину. О смерти мальчика стало известно из публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

По информации издания, ребенок страдал от припадков, но родители пытались лечить заболевание самостоятельно, не прибегая к помощи врачей — отец и мать делали сыну массаж и поили настоями трав.

Когда у сына в очередной раз случился припадок, родители потерявшего сознание ребенка положили на кровать и снова пытались привести в чувство, и лишь когда тот перестал подавать признаки жизни, россияне вызвали врачей. Помочь мальчику медики уже не смогли.

Отмечается, что у ребенка не было даже медицинской карточки, так как он не был у врачей с рождения.

Ранее, в 2023 году, сообщалось о смерти ребенка российских сыроедов — родители вынуждали младенца придерживаться той же диеты и не водили его к врачам. Причиной смерти стали пневмония и истощение.

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