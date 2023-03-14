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14:47, 14 марта 2023Россия

В Сочи скончался месячный ребенок российского блогера-сыроеда

В Сочи скончался месячный ребенок блогера, рассказывавшего о сыроедении

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Ребенок в возрасте одного месяца скончался в Сочи. Его отцом является российский блогер, рассказывающий о сыроедении, Максим Лютый, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По их данным, малышу стало плохо 8 марта. Его повезли в педиатрический стационар ГБУЗ №9, однако младенец умер по дороге в больницу. По предварительным данным, причиной смерти могли стать пневмония и истощение.

Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Кроме того, он занимается сыроедением, о чем рассказывает в своих блогах, а также заявляет, что его авторские системы способствуют оздоровлению всего организма.

Ранее в Волгоградской области женщину заподозрили в избиении трехлетнего племянника из-за плача. По данным управления Следственного комитета по региону, 31-летняя женщина воспитывала племянника, пока его мать находилась в больнице.

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Никита Абрамов
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