В Сочи скончался месячный ребенок российского блогера-сыроеда

В Сочи скончался месячный ребенок блогера, рассказывавшего о сыроедении

Ребенок в возрасте одного месяца скончался в Сочи. Его отцом является российский блогер, рассказывающий о сыроедении, Максим Лютый, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По их данным, малышу стало плохо 8 марта. Его повезли в педиатрический стационар ГБУЗ №9, однако младенец умер по дороге в больницу. По предварительным данным, причиной смерти могли стать пневмония и истощение.

Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Кроме того, он занимается сыроедением, о чем рассказывает в своих блогах, а также заявляет, что его авторские системы способствуют оздоровлению всего организма.

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