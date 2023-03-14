Россиянку заподозрили в избиении трехлетнего племянника из-за плача

В Волгоградской области женщину подозревают в избиении трехлетнего племянника из-за плача

В Волгоградской области женщину заподозрили в избиении трехлетнего племянника из-за плача. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Волгоградской области.

По данным следователей, 31-летняя женщина воспитывала племянника, пока его мать находилась в больнице. Мальчик жил вместе с тетей в одном из частных домой в поселке Нижние Черни. Установлено, что с февраля по март 2023 года женщина била трехлетнего ребенка, пытаясь его успокоить.

Мальчика госпитализировали, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее беременная няня три месяца избивала годовалого ребенка в Амурской области. Доказать виновность россиянки удалось с помощью скрытой камеры. На предварительном следствии женщина отказывалась признавать свою вину, однако позже подтвердила факт избиения мальчика, снятый на видео.