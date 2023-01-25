Беременная няня три месяца избивала годовалого мальчика в российском городе

В Амурской области осудили няню, которая три месяца избивала годовалого ребенка

В городе Благовещенске Амурской области беременная няня в течение трех месяцев избивала годовалого ребенка. Об этом сообщает KP.RU.

Как выяснило следствие, 28-летняя россиянка присматривала за пострадавшим ребенком с октября 2021 года, пока его мать находилась на работе. По информации на сайте регионального Следственного комитета (СК), в марте 2022 года на теле мальчика стали появляться синяки и ссадины. Няня объяснила это тем, что малыш пока плохо ходит и падает, травмируя себя. Кроме того, мать ребенка заметила, что ее сын начал испытывать страх в присутствии няни.

Доказать виновность истязавшей малыша россиянки удалось с помощью скрытой камеры, которая зафиксировала момент физического насилия со стороны няни в отношении ребенка. На предварительном следствии женщина отказывалась признавать свою вину, однако позже подтвердила факт избиения мальчика, снятый на видео.

Как сообщает пресс-служба СК, суд признал няню виновной по статье об истязании несовершеннолетнего и назначил ей наказание в виде штрафа.

В России няни часто становятся фигурантами дел о насилии над детьми, за которыми они присматривают. Так, в июле 2022 года в поселке ЛМС Новой Москвы 28-летняя няня напилась и жестоко избила годовалого мальчика. Медики диагностировали у ребенка ушиб наружных половых органов и множественные ссадины по всему телу.

Похожая история произошла в январе 2022 года в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там нанятая няней по объявлению пожилая женщина избила полуторагодовалого ребенка в подъезде дома. На снятых камерой в подъезде жилого дома кадрах видно, как россиянка бьет руками по лицу сидящего в коляске ребенка. Он сопротивляется, но женщину это не останавливает и она продолжает кричать на малыша.