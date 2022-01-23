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Нанятая няней по объявлению россиянка избила ребенка и попала на видео

В Санкт-Петербурге нанятая няней по объявлению женщина избила ребенка в подъезде дома

В Приморском районе Санкт-Петербурга нанятая няней по объявлению пожилая женщина избила полуторагодовалого ребенка в подъезде дома. Видео с места опубликовал портал «Невские новости».

На кадрах видно, как пожилая россиянка бьет руками по лицу сидящего в коляске ребенка. Он сопротивляется, брыкается ручками и ножками. Женщину это не останавливает, она продолжает кричать на малыша. Затем няня подвозит коляску к лифту.

Такое поведение няня объяснила родителям мальчика тем, что тот схватил ее за лицо. После разговора с семейной парой россиянка собрала вещи и скрылась.

В настоящее время проводится проверка по факту инцидента. Пожилую женщину ищут.

Известно, что жители Северной столицы наняли няню для младшего ребенка по устной договоренности. В январе родители обратили внимание на агрессивность сына.

В ноябре 2021 года в Симферополе няня избила ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП), после чего он умер. Правоохранители рассказали, что тело семилетнего мальчика было найдено в частном доме. Медики выяснили, что он умер из-за черепно-мозговой травмы.

Анна Щербакова
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Нанятая няней по объявлению россиянка избила ребенка и попала на видео
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