В российском регионе мужчина привязал сына к стулу и избил палкой

В Омской области неоднократно судимый мужчина избивал жену и сына

В Омской области мужчина, ранее неоднократно судимый, избивал жену и сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по российскому региону в Telegram-канале.

«По версии следствия, подозреваемый в течение длительного времени руками, ремнем и палкой неоднократно избивал свою супругу и малолетнего сына, 2015 года рождения, наказывая за малейшие провинности и непослушание», — говорится в сообщении.

О домашнем насилии полицейским сообщила мать мальчика после того, как отец в наказание привязал его к стулу и избил палкой. Подозреваемый попытался уехать из дома, чтобы избежать ответственности, однако его задержали правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что суд в Башкирии приговорил к 3,5 года колонии строгого режима местного жителя, который издевался над пасынком-инвалидом и заставлял его есть фекалии.