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19:19, 12 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин издевался над пасынком-инвалидом и заставлял его есть фекалии

В Башкирии суд дал 3,5 года мужчине за издевательства над пасынком-инвалидом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд в Агиделе в Башкирии приговорил к 3,5 года колонии строгого режима местного жителя, который издевался над пасынком-инвалидом и заставлял его есть фекалии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, осужденный женился на женщине с двумя детьми около трех лет назад. Старший из братьев страдал заболеванием нервной системы, из-за которой испытывал проблемы с походом в туалет.

Мужчина захотел решить проблему силой и иногда заставлял ребенка есть фекалии. Мать мальчика поддерживала методы воспитания супруга, а вот младший брат рассказал обо всем учительнице в художественной школе. Та обратилась в полицию. Отчима признали виновным в истязании несовершеннолетнего.

В настоящее время детей изъяли из семьи. Они находятся у бабушки.

Ранее суд под Магаданом приговорил 37-летнего жителя поселка Усть-Омчуг к четырем годам и двум месяцам лишения свободы за истязание 13-летнего пасынка и угрозы расправой.

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