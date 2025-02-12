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11:53, 12 февраля 2025Силовые структуры

Истязавший пасынка и угрожавший ему расправой россиянин получил срок

Под Магаданом мужчина получил 4 года колонии за истязание 13-летнего пасынка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Под Магаданом суд приговорил 37-летнего жителя поселка Усть-Омчуг к четырем годам и двум месяцам лишения свобода за истязания 13-летнего пасынка и угрозы ему расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Магаданской области.

Как установил суд, осужденный систематически избивал и оскорблял подростка. Отмечается, что после того как подростка отдали под опеку бабушке, фигурант пытался запугать его и угрожал ему.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы местную жительницу за истязание полуторагодовалой дочери.

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