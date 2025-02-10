Россиянку осудили на три года за истязание полуторагодовалой дочери

В Кузбассе мать осудили на 3 года за удержание дочери в сундуке

В Кузбассе суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы местную жительницу за истязание полуторагодовалой дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в период с октября по декабрь 2023 года осужденная регулярно избивала дочь шнурком и руками. Она запирала ее в сундуке, закрывая крышкой, и удерживала в нем несколько минут. Мать заставляла девочку стоять на морозе без верхней одежды и оскорбляла ее. В полицию сообщила знакомая осужденной.

Ранее в Калининградской области задержали женщину за истязание своих детей.