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07:32, 10 февраля 2025Силовые структуры

Россиянку осудили на три года за истязание полуторагодовалой дочери

В Кузбассе мать осудили на 3 года за удержание дочери в сундуке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Кузбассе суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы местную жительницу за истязание полуторагодовалой дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в период с октября по декабрь 2023 года осужденная регулярно избивала дочь шнурком и руками. Она запирала ее в сундуке, закрывая крышкой, и удерживала в нем несколько минут. Мать заставляла девочку стоять на морозе без верхней одежды и оскорбляла ее. В полицию сообщила знакомая осужденной.

Ранее в Калининградской области задержали женщину за истязание своих детей.

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