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20:55, 7 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали женщину за истязание своих детей

В Калининградской области задержали женщину за истязание своих детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калининградской области задержали женщину за истязание своих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 117 («Истязание»), 125 («Оставление в опасности») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, подозреваемая со своим 42-летним супругом в период с сентября 2023 года по февраль 2025 в Черняховске избивали двух малолетних детей, лишали воды, запугивали и унижали. Женщина знала, что ее муж в декабре 2024 года повредил руку ее 12-летней дочери. С целью скрыть травму он сразу не обратился в медицинское учреждение, оставив ребенка без помощи.

Также вечером 1 февраля мать знала, что мужчина избил ее семилетнего сына, но по договоренности с мужем не приняла мер по оказанию ему помощи, а просто оставила ребенка. Травмы, полученные несовершеннолетним, оказались несовместимы с жизнью.

Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пречения.

Ранее сообщалось, что россиянка после ссоры с мужем пнула ногой новорожденную дочь и сняла это на камеру.

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