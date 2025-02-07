Россиянка после ссоры с мужем пнула ногой новорожденную дочь и засняла это на камеру

На Алтае будут судить женщину, избившую на камеру новорожденную дочь

На Алтае суд рассмотрит дело местной жительницы, избивавшей новорожденную дочь и снимавшей это на камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщина обвиняется по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным ведомства, в декабре 2024 года мать двоих детей поссорилась с мужем. После этого она пнула ногой новорожденную дочь и сняла это на видео.

Детей изъяли органы опеки. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Ранее стало известно, что в Новокузнецке возбуждено уголовное дело из-за отравления младенца наркотиками.

