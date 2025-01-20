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18:10, 20 января 2025Силовые структуры

Из-за отравления младенца наркотиками возбудили уголовное дело

В Новокузнецке возбуждено дело из-за отравления младенца наркотиками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело из-за отравления младенца наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 19 января в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы, куда попал 11-месячный ребенок с признаками отравления наркотическими веществами. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни угрозы нет.

Кому принадлежали наркотики и как они попали в организм младенца, пока неизвестно. Ребенок и его мать проживают с бабушкой и дедом, которые неоднократно были судимы по уголовным статьям, связанным с запрещенными веществами. Отец мальчика, в свою очередь, пять лет назад стал обвиняемым по делу о краже.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

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