Из-за отравления младенца наркотиками возбудили уголовное дело

В Новокузнецке возбуждено дело из-за отравления младенца наркотиками

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело из-за отравления младенца наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 19 января в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы, куда попал 11-месячный ребенок с признаками отравления наркотическими веществами. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни угрозы нет.

Кому принадлежали наркотики и как они попали в организм младенца, пока неизвестно. Ребенок и его мать проживают с бабушкой и дедом, которые неоднократно были судимы по уголовным статьям, связанным с запрещенными веществами. Отец мальчика, в свою очередь, пять лет назад стал обвиняемым по делу о краже.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.