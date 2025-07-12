Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 12 июля 2025Бывший СССР

В ДНР уничтожили дрон-матку для FPV-дронов ВСУ

ТАСС: В ДНР уничтожили дрон-матку для FPV-дронов ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Операторы беспилотников подразделения ФСБ по Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили дрон-матку для FPV-дронов, предотвратив атаку на Горловку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

«Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа "Вектор" — дрон-матку для FPV-коптеров, который планировал осуществить доставку малых ударных дронов для дальнейших ударов по мирному населению Горловки», — указано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, операции по ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводятся в районе Дзержинска.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Киев запускает систему перехвата беспилотных летательных с помощью дронов-перехватчиков. Кроме того, указано, что под эту задачу будет создан центр для подготовки операторов дронов-перехватчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна отреагировала на введенные Трампом пошлины

    Молния ударила в Останкинскую башню в Москве и попала на видео

    В России объяснили намерение Трампа ввести пошлины для Евросоюза

    Напавший на школьниц подросток объяснил свой поступок

    Крыша здания едва не улетела во время урагана в Москве и попала на видео

    Роднина назвала преимущество жизни в США

    Дуа Липа снялась в блестящем бюстгальтере

    В Иране опровергли сообщения о призыве Путина по ядерной сделке

    На Москву обрушилась гроза с ливнем

    Кличко заявил об угрозе демократии на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости