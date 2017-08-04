Умер автор музыки к «Восставшему из ада» и «Сайлент Хилл» композитор Дэниел Лихт

Скончался американский музыкант и композитор Дэниел Лихт. Об этом написало в Facebook представляющее его агентство Evolution Music Partners в пятницу, 4 августа.

«С разбитым сердцем сообщаем о преждевременной кончине Дэниела Лихта, нашего хорошего друга и клиента EMP с момента основания», — говорится в публикации.

Причиной смерти стала «редкая форма саркомы». Отмечается, что опухоль была обнаружена лишь за несколько недель до того, как композитор умер. Музыканту было 60 лет.

Дэниел Лихт известен как автор саундтреков к фильмам и сериалам, среди которых — «Следствие по телу» и «Декстер». За последний проект он был удостоен награды BMI Cable Award.

Чаще всего композитор работал над музыкой к кинолентам в жанре хоррор: «Худеющий», «Зловещая луна», «Восставший из ада 4: Кровное родство», «Дети ночи» и картины серии «Дети кукурузы». Он также сотрудничал с независимыми режиссерами Алексом Коксом и Греггом Араки.

Лихт писал звуковые дорожки к компютерным играм франшиз «Сайлент Хилл» и Dishonored.