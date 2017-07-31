Умер композитор Рома Англичанин из рэп-группы ЛСП

Скончался белорусский музыкант и продюсер Роман Сащеко, более известный под псевдонимом Рома Англичанин. Об этом сообщается на странице рэп-команды ЛСП, композитором которой он был, во «ВКонтакте».

«Сегодня перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП, Ромы Англичанина. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом», — говорится в публикации.

Артисту было 29 лет. Причина смерти не уточняется.

Проект ЛСП был основан минским рэпером Олегом Савченко. Вместе с Сащеко они записали такие студийные альбомы, как «ЕП», «Виселицца», Magic City и Tragic City. Наиболее известный трек дуэта — «Монетка», клип на который также стал самым просматриваемым в карьере исполнителей, преодолев отметку в девять миллионов.

Рома Англичанин также участвовал в могилевских проектах «Грязь» и John Doe.