Французская певица умерла во время концерта в церкви

Певица Барбара Велденс (Barbara Weldens) скончалась во время выступления в церкви города Гурдон на юго-западе Франции. Ей было 35 лет. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает BBC News.

Причина смерти пока точно не установлена. По предварительной версии, артистку ударило током, после чего произошла остановка сердца. Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

Велденс давала концерт в рамках фестиваля имени Лео Ферре.

В феврале француженка выпустила дебютный альбом Le grand H de l’homme, сообщается на ее сайте. В ноябре 2016-го певица была удостоена премии для молодых исполнителей Академии Шарля Кро.

3 мая американский музыкант Брюс Хэмптон умер на концерте в честь своего 70-летия. Артист упал на сцене во время соло 13-летнего гитариста Брендона Недерауэра. Несколько минут музыканты продолжали играть, полагая, что падение было частью шоу.