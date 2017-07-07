Умер писатель и сценарист «Нежного возраста» Александр Рекемчук

Скончался писатель и сценарист Александр Рекемчук. Об этом в пятницу, 7 июля, ТАСС сообщили в окружении литератора.

«Александр Евсеевич давно болел, в последние дни был в реанимации и в четверг скончался», — отметил собеседник агентства.

Рекемчук умер на 90-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания пока не известны.

Писатель стал автором таких книг, как «Молодо-зелено», «Скудный материк», «Мальчики», «Нежный возраст», «Тридцать шесть и шесть». В 2006 году вышел его роман «Мамонты».

Многие его прозведения были экранизированы. Рекемчук работал над сценариями фильмов «Время летних отпусков», «Молодо-зелено», «Они не пройдут», «Евгений Урбанский», «Мальчики», «Берега» и «Нежный возраст».

Александр Рекемчук состоял в редколлегиях журналов «Новый мир», «Знамя». С 1988 преподавал в Литературном институте имени Горького на кафедре литературного мастерства, вел семинар прозы.