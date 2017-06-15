Писатель Баян Ширянов умер на 53-м году жизни

Писатель Кирилл Воробьев, известный под псевдонимом Баян Ширянов, умер в ночь на четверг, 15 июня, на 53-м году жизни в московской больнице. Об этом сообщается в группе, посвященной литератору, в Facebook.

В посте близкие Ширянова попросили подписчиков о финансовой помощи.

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«Нужно собрать деньги на похороны и поминки. (...) Поговорили с сиделкой Натальей. Она поможет в организации похорон-поминок, жить будет пока в квартире Кирилла, наведет там порядок, соберет личные вещи, книги и так далее. Деньги на насущные нужды пока будет тратить из своих», — отмечается в социальной сети.

В мае kp.ru сообщала, что писатель страдает циррозом печени. «Коммерсантъ», в свою очередь, уточняет, что в 2015 году ему поставили диагноз «энцефалопатия мозга», а затем выписали из больницы для лечения на дому.

Ширянов больше всего известен по опубликованному в интернете роману «Низший пилотаж», в котором рассказывается о жизни московских наркоманов. Затем он выпустил два продолжения: «Срединный пилотаж» и «Верховный пилотаж». Кроме того, авторству литератора принадлежит книга «Пробел» — самое короткое литературное произведение, состоящее из единственного пробела.