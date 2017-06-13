Умер шведский писатель Ульф Старк

Шведский литератор, автор детских книжек Ульф Старк скончался в возрасте 72 лет. Об этом его жена, переводчица Янина Орлов написала в Facebook во вторник, 13 июня.

«Дорогие друзья, мой любимый муж Ульф скончался ночью после короткой болезни», — сообщила Орлов.

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Ульф Готтфрид Старк родился в Стокгольме в 1944 году. Он написал такие произведения, как «Пусть танцуют белые медведи», «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», «Моя сестренка — ангел», «Звезда по имени Аякс», «Черная скрипочка», «Маленький Асмодей», «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» и «Чудаки и зануды».

Размышляя о детской литературе как инструменте воспитания, Старк утверждал, что «дети воспринимают книги не так, как нам кажется»: «Мой отец думал, что я буду хорошим и добрым мальчиком, если прочту "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" Сельмы Лагерлеф. А вышло совсем наоборот. Я прочел и стал себя вести как Нильс: не слушался изо всех сил, чтобы стать маленьким, как он, и летать на гусях».

В 1998 году писатель удостоился Северной детской книжной премии, а в 2000-м стал лауреатом Детской книжной премии земли Северный Рейн-Вестфалия.