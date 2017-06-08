Вдова Курта Кобейна напишет автобиографию по статьям из Википедии

Американская певица и актриса Кортни Лав напишет мемуары, ориентируясь на данные из интернета. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Dazed.

Певица отметила, что не хочет открывать в автобиографии некоторые секреты. «Забавно, что в Википедии уже есть столько всего тайного. Так что, если это есть в Википедии, то укажу и в мемуарах», — сказала она.

По словам Лав, она уже распечатала статью о себе с сайта.

Актриса также добавила, что ей нужен соавтор. «Я не хочу писать книгу сама, и мне нужен кто-то, кто сделает ее забавной и правдивой», — подчеркнула Лав.

Она рассказала, что уже уволила одного «автора-призрака» (писатель, который работает над мемуарами известных людей), потому что он хотел раскрыть слишком много подробностей ее жизни.

Кортни Лав — вокалистка рок-группы Hole и вдова лидера Nirvana Курта Кобейна. Она снялась в таких фильмах, как «Сид и Нэнси», «Народ против Ларри Флинта» и «200 сигарет».