Светлана Алексиевич опровергла сообщения о своей смерти

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич опровергла информацию о своей смерти. О недостоверности этих сведений писательница сказала РБК.

Она заявила, что «хорошо себя чувствует», и добавила, что узнала о своей «кончине» от журналистов.

«Кому такое захотелось распространять даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации», — сказала Алексиевич.

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Сообщение о ее смерти появилось в Twitter министра культуры Франции Франсуаз Ниссен, которая заняла свой пост 17 мая (аккаунт не верифицирован).

Алексиевич — советская и белорусская писательница. Родилась 31 мая 1948 года на Украине. Приобрела известность после выхода художественно-документальной книги «У войны не женское лицо». Она также является автором таких произведений, как «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд». Получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году за «многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».

