Нобелевский лауреат Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра в знак протеста

Советская и белорусская писательница Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра в связи с исключением из организации писателя и журналиста Сергея Пархоменко. Об этом в среду, 11 января, сообщает «Интерфакс».

«Меня долго просили не уходить, ведь и так десятки достойных людей ушли: Улицкая, Войнович, другие. Я оставалась, так как люди прогрессивные надеялись, что удастся выстоять в этой борьбе, что "темная" часть не победит. Но не удалось. И я не имею оснований больше участвовать в этой игре», — заявила литератор.

Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра в конце 2016 года «за провокационную деятельность, несовместимую с ее целями и задачами». После этого из организации вышли Борис Акунин, Лев Рубинштейн и Александр Иличевский.

Ранее в знак несогласия с политикой руководства центр покинули Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович и Сергей Гандлевский.

В конце декабря более 60 членов Русского ПЕН-центра подписались под письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму.

Русский ПЕН-центр (Всемирная организация писателей) был основан в 1989 году. В настоящее время генеральным директором является Алексей Симонов.

Светлана Алексиевич — белорусская писательница и журналист, которая пишет на русском языке. В 2015 году Алексиевич стала первым в истории Белоруссии лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Среди наиболее известных ее книг «Время секонд хэнд», «Чернобыльская молитва» и «У войны не женское лицо».