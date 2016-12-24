Члены Русского ПЕН-центра обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова

Более 60 членов Всемирной организации писателей (Русский ПЕН-центр) подписались под письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму. Об этом сообщает в субботу, 24 декабря, РИА Новости.

«Просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова», — цитирует агентство часть обращения. По его информации, письмо подписал 61 человек.

В самом ПЕН-центре «Интерфаксу» заявили, что не обращались к президенту России. «Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют», — подчеркнули в организации.

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В пресс-службе пояснили, что инициатива исходит «от группы "либеральных" оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию». «Они являются членами центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников», — говорится в сообщении.

23 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что говорить об освобождении Сенцова можно будет только после того, как терроризм будет пресечен на корню. «Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое?» — сказал глава государства.

25 августа 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Как доказано в суде, Сенцов создал в Крыму подразделение запрещенного в России движения «Правый сектор», был причастен к поджогам офисов организации «Русская община Крыма» и отделения партии «Единая Россия» в Симферополе. По мнению Следственного комитета, обвиняемый действовал с целью добиться выхода полуострова из состава России.