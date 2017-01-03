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Шведская академия рассекретила второе выдвижение Ахматовой на Нобелевскую премию

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Анна Ахматова
Анна Ахматова

Анна Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе дважды, второй раз — в 1966 году. Как передает 2 января, ТАСС, сведения об этом содержатся в списках номинантов, обнародованных Шведской академией в понедельник.

Наградить русскую поэтессу предложили профессора славянских языков Гетеборгского университета Гуннар Якобссон и Гарвардского университета Роман Якобсон. Однако поскольку Ахматова умерла 5 марта 1966 года, на более поздних этапах обсуждения Нобелевский комитет ее кандидатуру не рассматривал.

Перечень номинантов держался в тайне 50 лет, в нем 72 имени, среди которых Владимир Набоков, Константин Паустовский, Сэмюэл Беккет, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда и другие.

Впервые Анна Ахматова была номинирована на Нобелевскую премию по литературе в 1965 году, но тогда большинство «академиков» выступили за ее вручение писателю Михаилу Шолохову.

По правилам предложить кандидатуру на престижную награду могут до 31 января члены Шведской академии и подобных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии прошлых лет и председатели писательских организаций. В течение весны «академики» сначала выбирают 20 лучших кандидатов, а затем сокращают этот список до пяти фамилий. На протяжении лета члены Шведской академии обстоятельно знакомятся с творчеством номинантов и осенью собираются на обсуждение кандидатур. Имя будущего обладателя до момента вручения премии держится в строгой тайне, сами члены Нобелевского комитета по литературе, обсуждая потенциальных обладателей, называют их не подлинными именами и фамилиями, а псевдонимами.

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