Умерла нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен в своем Twitter.

Белорусская писательница получила Нобелевскую премию в 2015 году с формулировкой «за многоголосое звучание прозы и увековечивание страдания и мужества».

Материалы по теме Горький Нобель Почему читать книги Светланы Алексиевич важно, но страшно

Алексиевич приобрела известность после публикации художественно-документальной книги «У войны не женское лицо». Ее перу также принадлежат произведения «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд» и другие.

Литератор активно участвовала в общественной жизни, ей принадлежат спорные политические высказывания. К примеру, в июне 2016 года в Нью-Йорке она сказала, что в годы войны хуже всего к евреям относились поляки. Также Алексиевич, ссылаясь на знакомого журналиста из Польши, заявила, что местные ксендзы во время проповедей призывали убивать евреев. МИД Польши резко раскритиковал писательницу за эти слова.