Джаз-музыкант Рэй Фири умер от рака легких

Южноафриканский джаз-музыкант Рэй Фири скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает BBC News в среду, 12 июля.

Отмечается, что последние два месяца Фири боролся с раком легких. Он был госпитализирован две недели назад в больницу города Мбомбела на северо-востоке Южно-Африканской Республики.

Как рассказал представитель Фири, исполнитель умер в клинике в окружении друзей и родственников.

В 1982 году музыкант основал группу Stimela. Коллектив выпустил 20 альбомов. Последняя пластинка, Turn on the Sun, вышла в 2011 году. Он также участвовал в записи релизов Graceland и The Rhythm of the Saints американского рок-музыканта Пола Саймона.