Лидера трэш-метал-группы Pro-Pain попытались убить ледорубом

На лидера американской трэш-метал-группы Pro-Pain Гэри Мескила напали в Бельгии. Об этом участники коллектива сообщили в Facebook.

«Гэри стал жертвой ограбления и покушения на убийство в Брюсселе. У него из карманов украли деньги, кредитные карты и паспорт, и его ударили по голове ледорубом. После этого на него напала какая-то банда», — говорится в публикации.

Отмечается, что музыкант находился в реанимации, куда был доставлен с травмой головы и переломами лицевых костей и челюсти. Исполнитель потерял много крови.

В данный момент состояние исполнителя стабилизировалось, однако ему может понадобиться хирургическая операция.

Полиции удалось установить личности нескольких нападавших.

В посте также сказано, что группе пришлось отменить несколько концертов, запланированных в городах Бельгии и Германии.

Коллектив Pro-Pain был основан в 1992 году в Нью-Йорке. Его творчество относят к таким жанрам, как грув-метал, трэш-метал и хардкор-панк. В дискографии команды 15 студийных альбомов, последний из которых, Voice Of Rebellion, вышел в 2015 году.