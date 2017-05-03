Рэпера Хаски и его съемочную группу расстреляли в Железнодорожном

Рэп-музыкант Дмитрий Кузнецов, известный под творческим псевдонимом Хаски, пострадал в подмосковном Железнодорожном, где музыкант снимал свой клип. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что инцидент произошел поздно вечером 1 мая в Железнодорожном, где музыкант снимал свой новый клип. Работа проходила в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино.

К съемочной группе подошли трое нетрезвых мужчин и после словесной перепалки напали на них. В драке пострадал один музыкант — рэпер Рич. Он потерял сознание от ударов рукояткой пистолета по голове.

Затем нападавшие открыли огонь по людям. Четыре человека, включая самого Хаски, с огнестрельными ранениями были доставлены в Центральную районную больницу Железнодорожного. Туда же привезли и Рича, у которого диагностировали сотрясение мозга.

Информацию о нападении на рэперов порталу «Медиазона» подтвердила менеджер Рича Ирина Семашкова. Она призналась, что не была на месте во время инцидента, но со слов Рича, «какие-то левые мужчины пришли, вроде как пьяные, и начали быковать на них, типа, что вы тут делаете, случился такой конфликт, буквально беспочвенный».

Хаски — один из самых популярных молодых российских рэперов. Уроженец Улан-Удэ и журналист по профессии, в 2017 году он выпустил альбом «Любимые песни (воображаемых) людей».