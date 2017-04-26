Тимати госпитализирован в Москве

Российский хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, попал в больницу. Об этом телеканалу «360» рассказала пиар-менеджер музыканта Мария Кобелева в среду, 26 апреля.

«У артистов достаточно жесткий график, при котором организм подвергается жесткой нагрузке, поэтому раз в год все артисты лейбла (Black Star Inc. — прим. «Ленты.ру») стараются проходить полное обследование, чтобы вовремя принять меры по восстановлению организма», — заявила она.

Кобелева добавила, что рэпер здоров и продолжит работу в ближайшее время.

В среду в официальном Instagram Тимати появился новый пост — фотография исполнителя с хэштегом #bearbrick1000.

🐻☝🏽 #bearbrick1000 A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Apr 26, 2017 at 12:38am PDT

Тимати — популярный хип-хоп исполнитель и владелец лейбла Black Star Inc.Также рэперу принадлежит сеть закусочных Black Star Burger.