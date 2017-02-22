Суд запретил подозреваемому в насилии Крису Брауну приближаться к бывшей подруге

Суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) запретил американскому поп-певцу Крису Брауну приближаться к бывшей подруге, модели Карруче Трен, обвинившей исполнителя в избиениях и угрозах. Об этом сообщает CBS News.

Исполнителю также предписали сдать все огнестрельное оружие, которым он владеет. Браун не может приближаться к Трен на расстояние более чем 91 метр.

Бывшая подруга обвинила певца в том, что он ударил ее в живот и столкнул с лестницы несколько лет назад. Дальнейшие слушания по этому делу пройдут 9 марта.

В августе прошлого года Брауна арестовали по подозрению в нападении. В полицию обратилась женщина, которая заявила, что певец наставил на нее оружие. Позднее в тот же день артиста выпустили на свободу под залог в 250 тысяч долларов.

В январе 2016-го музыкант оказался под подозрением в применении физического насилия к женщине на вечеринке в Лас-Вегасе. В 2009 году Браун избил свою подругу певицу Рианну в автомобиле. Он нанес девушке телесные повреждения и душил ее, а после скрылся от полиции. Позднее Браун добровольно явился в участок и признал себя виновным. Его приговорили к условному пятилетнему сроку.

Крис Браун исполняет песни в жанре поп и хип-хоп. В его дискографии шесть студийных альбомов. Последняя пластинка под названием X вышла в 2014 году.