В Петербурге избили и удерживали в парадной музыкантов группы «Барто»

В Петербурге избили участников музыкальной группы «Барто» Марию Любичеву и Евгения Куприянова. Об этом во вторник, 27 июня, «Росбалту» рассказала солистка коллектива.

Инцидент произошел в одном из домов на Московском проспекте в ночь на понедельник. Исполнители, которые пришли в гости к друзьям, вышли на балкон 22-го этажа, чтобы сфотографировать панорамный вид ночного города. К ним обратилась вахтер, которая утверждала, что артисты пьют и курят (по словам Любичевой, это не так), и потребовала, чтобы они покинули здание.

После этого женщина позвала неизвестного мужчину, который напал на музыкантов, начал толкать их в лифт, а затем удерживал исполнителей в парадной.

«Мы возмущены и удивлены произошедшим», — заявила Любичева, которая получила перелом руки, ушибы и сотрясение мозга. Артисты обратились в полицию.

«Он (нападавший — прим. «Ленты.ру») на свободе и уверен в своей правоте. В том, что он имел право нас бить и удерживать больше полутора часов в подъезде дома, "потому что мы ему не нравимся"».

Как уточнили в правоохранительных органах, заявление от гражданки 1978 года рождения принято и зарегистрировано. Согласно документу, «около 22:30 в парадной дома на Московском проспекте у пострадавшей возник конфликт с неизвестным мужчиной, который сначала ее оскорблял, а затем толкнул. От этого женщина ударилась головой». По факту нападения проводится проверка.

«Барто» — электропанк-группа, образованная в Санкт-Петербурге в 2006 году. В дискографии коллектива восемь студийных альбомов.