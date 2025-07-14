Макрон сделал заявление о применении Францией ядерного оружия

Макрон дал поручение начать диалог с ЕС по использованию ядерного оружия

Франция начнет диалог с партнерами в Евросоюзе (ЕС) относительно использования ее ядерного оружия, чтобы обеспечить коллективную безопасность для Европы. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, трансляция его выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

По его словам, для полной оценки роли ядерного оружия Франции министру обороны страны дана задача инициировать стратегический диалог с теми европейскими партнерами, кто к этому готов. Французский лидер пообещал вернуться к данному разговору в конце года, чтобы оценить прогресс по этой теме.

Как напомнил Макрон, на ушедшей неделе было заключено соглашение, которое предполагает координацию независимых средств ядерного сдерживания между Францией и Великобританией.

Ранее президент Франции раскрыл число стран «коалиции желающих». Он уточнил, что число стран, вошедших в объединение для помощи Украине, достигло трех десятков.