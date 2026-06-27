Москвичей предупредили об ухудшении погоды

КГХ: В Москве 27 июня ожидается кратковременный дождь с грозой

В субботу, 27 июня, в Москве ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Порывы ветра в грозу могут достигать 17 метров в секунду, уточняется в сообщении. Жителей столицы просят быть аккуратными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее стало известно, что теплая и солнечная погода должна вернуться в Москву в начале июля. Наиболее жаркие дни при этом ожидаются с 16 по 23 июля, уточнил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

По его словам, в большинстве регионов лето в этом году окажется теплее климатической нормы. С аномальной жарой до 38 градусов тепла, согласно его прогнозам, столкнутся Волгоградская, Астраханская и Ростовская области, а также Кубань и Ставрополье.

