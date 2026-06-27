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10:31, 27 июня 2026Экономика

Москвичам предсказали возвращение солнечной погоды

Эколог Пинаев: Теплая и солнечная погода вернется в Москву в июле
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Теплая и солнечная погода должна вернуться в Московский регион в июле. Об этом в разговоре с ТАСС заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Эксперт заметил, что июль в Москве традиционно является самым теплым месяцем. «Поэтому есть все основания еще надеяться на хорошую солнечную погоду даже с учетом циклонов, приходящих с Атлантики и из Каспийского региона», — подчеркнул Пинаев.

По словам специалиста, прогнозы указывают на то, что в целом по России лето окажется теплее климатической нормы в большинстве регионов. «Средняя месячная температура воздуха в июле и августе ожидается выше среднемноголетних значений на значительной территории страны — в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах, а также на Таймыре», — заявил Владимир Пинаев.

Самым жарким летним периодом Пинаев назвал промежуток с 16 по 23 июля. Кроме того, в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье ожидается аномальная жара с температурой до 38 градусов тепла.

В конце июня Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил, что над морем на Кубани могут образоваться смерчи. Опасность будет сохраняться 26-27 июня.

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