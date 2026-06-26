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21:47, 26 июня 2026Экономика

Российский регион предупредили о смерчах

Над морем на Кубани могут образоваться смерчи
Александра Качан (Редактор)
СюжетСмерч в Сочи

Фото: Lukas Jonaitis / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие дни над морем на Кубани появился риск образования смерчей. Об этом предупредил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram-канале.

Смерчи могут появиться на участке черноморского побережья от Анапы до Магри. Опасность будет сохраняться до конца суток 26 июня, а также утром, днем и вечером 27 июня.

Ранее сообщалось, что крупный смерч обрушился на побережье города Сочи. В сеть попало видео с места событий. На кадрах видно, как большая воронка, поднимающаяся в небо, проносится над морем вблизи берега.

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