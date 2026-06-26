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19:00, 26 июня 2026Экономика

Огромный смерч обрушился на побережье Сочи

Обрушившийся на побережье Сочи огромный смерч сняли на видео
Полина Кислицына (Редактор)

Огромный смерч обрушился на побережье города Сочи. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Shot.

На записях, снятых местными жителями, можно увидеть, как большая воронка, поднимающаяся в небо, проносится над морем недалеко от берега.

В данный момент в Сочи и поселке «Сириус» введено штормовое предупреждение. Жителей и туристов предупредили, что атмосферные вихри могут появляться в акватории на участке Магри — Веселое до утра субботы, 27 июня.

В начале недели мощный смерч свирепствовал над Свердловской областью. В результате 16 местным жителям понадобилась медпомощь. Одного из пострадавших доставили в больницу Нижнего Тагила.

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