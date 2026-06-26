Огромный смерч обрушился на побережье Сочи

Обрушившийся на побережье Сочи огромный смерч сняли на видео

Огромный смерч обрушился на побережье города Сочи. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Shot.

На записях, снятых местными жителями, можно увидеть, как большая воронка, поднимающаяся в небо, проносится над морем недалеко от берега.

В данный момент в Сочи и поселке «Сириус» введено штормовое предупреждение. Жителей и туристов предупредили, что атмосферные вихри могут появляться в акватории на участке Магри — Веселое до утра субботы, 27 июня.

В начале недели мощный смерч свирепствовал над Свердловской областью. В результате 16 местным жителям понадобилась медпомощь. Одного из пострадавших доставили в больницу Нижнего Тагила.