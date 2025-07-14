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00:24, 14 июля 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по авиаремонтному заводу в Николаеве

Лебедев: ВС России нанесли удар по авиаремонтному заводу в Николаеве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиаремонтному заводу «НАРП», расположенному в городе Николаев на Украине. Такие данные передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

«Прилетело в НАРП (Николаевский авиаремонтный завод)», — заявил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что город Николаев на юге Украины частично остался без света после взрывов. Перед этим в населенном пункте зафиксировали прилет, после которого появился столб черного дыма.

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