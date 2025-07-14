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00:22, 14 июля 2025Мир

В Германии ответили на новую просьбу Киева о ракетах Taurus

FT: Германия не передаст Украине ракеты Taurus, несмотря на новую просьбу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на новую просьбу Киева. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит газета Financial Times (FT).

Высказываясь о ситуации с вооружением ФРГ, Писториус напомнил, что у государства осталось «всего шесть систем Patriot».

Он также рассказал, что в понедельник встретится с шефом Пентагона Питом Хегсетом. На встрече будет обсуждаться вопрос «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы Штатами. Писториус и Хегсет также обсудят продажу Берлину двух систем Patriot, предназначенных для Киева.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения военнослужащих ВСУ обращению с крылатыми ракетами Taurus. При этом он уточнил, что договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты.

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