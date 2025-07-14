В Германии ответили на новую просьбу Киева о ракетах Taurus

FT: Германия не передаст Украине ракеты Taurus, несмотря на новую просьбу

Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на новую просьбу Киева. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит газета Financial Times (FT).

Высказываясь о ситуации с вооружением ФРГ, Писториус напомнил, что у государства осталось «всего шесть систем Patriot».

Он также рассказал, что в понедельник встретится с шефом Пентагона Питом Хегсетом. На встрече будет обсуждаться вопрос «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы Штатами. Писториус и Хегсет также обсудят продажу Берлину двух систем Patriot, предназначенных для Киева.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения военнослужащих ВСУ обращению с крылатыми ракетами Taurus. При этом он уточнил, что договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты.