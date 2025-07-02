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01:12, 2 июля 2025Мир

Канцлер Германии допустил обучение бойцов ВСУ обращению с Taurus

Мерц сообщил, что обсудил с Зеленским вопрос обучения ВСУ обращению с Taurus
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Flashpic / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с крылатыми ракетами Taurus. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ARD.

Политик уточнил, что договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты. «Мы еще не начали это. Это есть и остается вариантом», — сказал он.

Мерц добавил, что Taurus — «очень сложные системы», поэтому обучение бойцов займет минимум шесть месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможной поставке ракет Taurus Украине. Он подчеркнул, что Россия рассматривает Германию и многие другие европейские страны, как сторону, поддерживающую Киев.

Глава государства также отметил, что украинские военные не смогут управлять этим видом вооружений, для этого нужны немецкие офицеры.

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