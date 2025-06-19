Путин оценил возможность украинских военных самостоятельно применять ракеты Taurus

Путин: ВСУ не смогут сами применять Taurus, нужны немецкие офицеры

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценил возможность украинских военных самостоятельно применять дальнобойные ракеты Taurus. Трансляцию ведет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что ВСУ не смогут управлять этим видом вооружений, для этого нужны немецкие офицеры.

В силу этого поставки Taurus Украине будут означать втягивание Германии в прямой вооруженный конфликт с Россией, предупредил Путин.

Ранее президент усомнился, что Германия сможет стать лучшим посредником по Украине, чем США. По его словам, Россия рассматривает ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Киев.

