Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:40, 19 июня 2025Россия

Путин оценил возможность украинских военных самостоятельно применять ракеты Taurus

Путин: ВСУ не смогут сами применять Taurus, нужны немецкие офицеры
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценил возможность украинских военных самостоятельно применять дальнобойные ракеты Taurus. Трансляцию ведет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что ВСУ не смогут управлять этим видом вооружений, для этого нужны немецкие офицеры.

В силу этого поставки Taurus Украине будут означать втягивание Германии в прямой вооруженный конфликт с Россией, предупредил Путин.

Ранее президент усомнился, что Германия сможет стать лучшим посредником по Украине, чем США. По его словам, Россия рассматривает ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о наступлении российских военных в зоне СВО

    Путин ответил на вопрос об ошибках на посту президента России

    Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа

    Путин оценил возможность украинских военных самостоятельно применять ракеты Taurus

    Путин опроверг сообщения об уничтожении Россией жилых кварталов в Киеве

    Жена российского магната потребовала в британском суде арестовать его

    Путин обвинил власти Украины в начале войны

    Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом

    Путин лично проверил ремонт в Санкт-Петербургской консерватории

    Путин рассказал о предложении Ирану поработать в области систем ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости