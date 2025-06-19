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00:19, 19 июня 2025Россия

Путин оценил Германию в качестве посредника по украинскому конфликту

Путин усомнился, что ФРГ может стать лучшим посредником по Украине, чем США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Президент России Владимир Путин усомнился, что Германия сможет стать лучшим посредником по Украине, чем США. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Россия рассматривает ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину. «А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», — отметил российский лидер.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна получила от Евросоюза дополнительную финансовую помощь. Государственный деятель добавил, что данный транш уже пятый по счету. Киев собирается потратить финансовую помощь на ключевые расходы бюджета страны. В заключение политик заявил, что в общей сложности к настоящему моменту Украина получила от Евросоюза семь миллиардов евро.

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