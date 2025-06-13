На Украине заявили о получении от Евросоюза дополнительной финансовой помощи

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от Евросоюза один миллиард евро

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна получила от Евросоюза дополнительную финансовую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Шмыгаль, речь идет об одном миллиарде евро. Причем эти денежные средства являются кредитом, а погашаться он будет, по его словам, из доходов от замороженных российских активов.

Государственный деятель добавил, что данный транш уже является пятым по счету. Киев собирается потратить финансовую помощь на ключевые расходы бюджета страны. В заключение политик заявил, что в общей сложности к настоящему моменту Украина получила от Евросоюза семь миллиардов евро.

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал оказать Украине рекордную помощь. Правда, в ФРГ раскритиковали главу ведомства, указав на собственные проблемы в стране.