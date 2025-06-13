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13:19, 13 июня 2025Бывший СССР

На Украине заявили о получении от Евросоюза дополнительной финансовой помощи

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от Евросоюза один миллиард евро
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Alina Smutko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна получила от Евросоюза дополнительную финансовую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Шмыгаль, речь идет об одном миллиарде евро. Причем эти денежные средства являются кредитом, а погашаться он будет, по его словам, из доходов от замороженных российских активов.

Государственный деятель добавил, что данный транш уже является пятым по счету. Киев собирается потратить финансовую помощь на ключевые расходы бюджета страны. В заключение политик заявил, что в общей сложности к настоящему моменту Украина получила от Евросоюза семь миллиардов евро.

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал оказать Украине рекордную помощь. Правда, в ФРГ раскритиковали главу ведомства, указав на собственные проблемы в стране.

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