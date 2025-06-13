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12:53, 13 июня 2025Мир

В Германии возмутились обещанием главы Минобороны оказать Киеву рекордную помощь

Глава Минобороны ФРГ Писториус возмутил Германию обещанием помощи Украине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Борис Писториус (слева) и Владимир Зеленский (справа)

Борис Писториус (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: Thomas Peter / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус в Киеве пообещал Владимиру Зеленскому рекордную помощь. Об этом в своем аккаунте соцсети Х сообщает внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

По словам политика, во время визита в Киев глава министерства обороны Германии Писториус пообещал президенту Украины рекордный объем помощи. Писториус планирует увеличить военную помощь Украине в 2025 году до девяти миллиардов евро.
Дагделен отметила, что в самой Германии накопилось большое количество проблем.

В качестве примера политик привела рухнувший мост Карола в Дрездене, который блокирует Эльбу уже восемь месяцев, выведенное из эксплуатации железнодорожное сообщение Хемниц-Лейпциг, а также другие проблемы, которые необходимо решать в стране.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о дальнобойном оружии для Украины.

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