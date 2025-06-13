Глава Минобороны ФРГ Писториус возмутил Германию обещанием помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус в Киеве пообещал Владимиру Зеленскому рекордную помощь. Об этом в своем аккаунте соцсети Х сообщает внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

По словам политика, во время визита в Киев глава министерства обороны Германии Писториус пообещал президенту Украины рекордный объем помощи. Писториус планирует увеличить военную помощь Украине в 2025 году до девяти миллиардов евро.

Дагделен отметила, что в самой Германии накопилось большое количество проблем.

В качестве примера политик привела рухнувший мост Карола в Дрездене, который блокирует Эльбу уже восемь месяцев, выведенное из эксплуатации железнодорожное сообщение Хемниц-Лейпциг, а также другие проблемы, которые необходимо решать в стране.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о дальнобойном оружии для Украины.