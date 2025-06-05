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10:12, 5 июня 2025Россия

В Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о дальнобойном оружии для Украины

Депутат Госдумы Ивлев назвал запугиванием слова Писториуса о новом оружии ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Lewis Joly / AP

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о новом оружии для Украины — попытка запугать Россию, считает депутат Госдумы Леонид Ивлев. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Писториуса о том, что первое созданное при помощи Германии дальнобойное оружие вскоре поступит в ВСУ. Писториус сообщал, что первые системы, произведенные на Украине в рамках этого проекта, могут быть задействованы в ВСУ «уже через несколько недель».

«Заявление Писториуса рассчитано больше на медийный эффект запугивания, в условиях переговоров между Россией и Украиной, нежели чем на реальное применение на поле боя. Не секрет, что предприятия военно-промышленного комплекса киевского режима практически уничтожены ракетно-бомбовыми ударами армии России», — сказал Ивлев.

Депутат назвал малореальным создание нового вида дальнобойного оружия на Украине при таких условиях. Именно военные заводы ФРГ, по его словам, производят такие доработки, однако пытаются выдать их за германо-украинскую продукцию.

На заявление Писториуса отреагировали и в Совфеде. По словам сенатора Андрея Климова, заявление министра напоминает психологическую атаку, потому что в военном деле серьезные вещи не анонсируются таким образом.

ЖЗЛ
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