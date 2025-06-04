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17:27, 4 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозы использовать на Украине новое дальнобойное оружие

Сенатор Климов: Заявление Германии об оружии напоминает психологическую атаку
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса напоминает психологическую атаку, потому что в военном деле серьезные вещи не анонсируются таким образом, сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Писториус заявил, что первое созданное при помощи Германии дальнобойное оружие вскоре поступит в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он добавил, что первые системы, произведенные на Украине в рамках этого проекта, могут быть задействованы «уже через несколько недель».

«Это явно идет политическое давление при помощи такого рода вбросов и угроз, попытка запугать нас, заставить пойти навстречу диким требованиям коллективного Запада, ничего другого я в этом не усматриваю. Еще бравада. Если у кого-то что-то есть серьезное и реально существенно влияющее на что-то, об этом редко говорится», — считает сенатор.

Климов также добавил, что если что-то произойдет в действительности, то Россия будет отвечать соразмерно угрозам и вызовам. Для этого есть специалисты, которые внимательно отслеживают имеющиеся у противника средства, подчеркнул сенатор.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности в военных поставках Украине, что позволяет Киеву использовать дальнобойное оружие для атак на цели в России.

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