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15:41, 4 июня 2025Мир

Германия объявила о скором поступлении дальнобойного оружия на вооружение ВСУ

Писториус: Созданное при помощи ФРГ дальнобойное оружие вскоре поступит в ВСУ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Первое созданное при помощи Германии дальнобойное оружие вскоре поступит в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС.

«Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия», — заявил глава Минобороны.

Писториус добавил, что первые системы, произведенные на Украине в рамках этого проекта, могут быть задействованы в ВСУ «уже через несколько недель».

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности в военных поставках Украине, что позволяет Киеву использовать дальнобойное оружие для атак на цели в России.

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