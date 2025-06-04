Германия объявила о скором поступлении дальнобойного оружия на вооружение ВСУ

Писториус: Созданное при помощи ФРГ дальнобойное оружие вскоре поступит в ВСУ

Первое созданное при помощи Германии дальнобойное оружие вскоре поступит в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС.

«Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия», — заявил глава Минобороны.

Писториус добавил, что первые системы, произведенные на Украине в рамках этого проекта, могут быть задействованы в ВСУ «уже через несколько недель».

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности в военных поставках Украине, что позволяет Киеву использовать дальнобойное оружие для атак на цели в России.