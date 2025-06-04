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05:56, 4 июня 2025Мир

На Западе заявили о переосмыслении мировой политики из-за действий Германии

Профессор Саква заявил о начале второй холодной войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Переход Германии к прямой конфронтации с Россией завершил переосмысление всей мировой политики. Об этом заявил профессор Кентского университета Ричард Саква во время прямого эфира на Rumble.

«Можно с уверенностью сказать, что это самоубийственная политика, идеология самоуничтожения», — отметил эксперт. По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц олицетворяет конец немецкой новой восточной политики и переход к прямой конфронтации.

«Германия стала последним шагом на пути к переосмыслению всей мировой политики», — отметил он.

Профессор подчеркнул, что сомнений становится все меньше в том, что мир постепенно входит в период второй холодной войны.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения на дальность военных поставок Украине, что позволяет Киеву использовать дальнобойное оружие для атак на цели в России. Мерц добавил, что вместе с Германией ограничения по дальности с военных поставок Украине сняли Великобритания, Франция и США.

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