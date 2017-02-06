Умер определивший развитие хип-хопа композитор Дэвид Аксельрод

Дэвид Аксельрод, американский композитор и музыкант, скончался в возрасте 83 лет. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает The Guardian.

Сэмплы композиций Аксельрода использовали в своих работах рэперы Лил Уэйн, Wu-Tang Clan и трип-хоп-музыкант DJ Shadow.

Аксельрод был одним из первых композиторов, который начал смешивать элементы джаза, рока и r'n'b в своих произведениях. Многие исполнители хип-хопа отмечают большое влияние, которое музыкант оказал на развитие жанра.

DJ Shadow, бывший участник проекта UNKLE, почтил память композитора в Twitter.

«Большая честь была знать тебя, Дэвид, ты самоотверженный герой для целого поколения любителей хип-хопа и музыкальных мечтателей. Скучаю, Акс!» — написал он.

Дэвид Аксельрод выпустил первый альбом Song of Innocence в 1968 году, за ним последовало продолжение — Songs of Experience. Всего в его дискографии 13 пластинок.