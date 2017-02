Британская группа Depeche Mode опубликовала на своем YouTube-канале новую композицию Where's the Revolution. Сингл войдет в альбом Spirit, релиз которого намечен на 17 марта.

Spirit — 14-я студийная пластинка Depeche Mode. Предыдущий альбом британцев Delta Machine был выпущен в 2013 году.

Группа Depeche Mode была создана в 1980 году. Коллектив записал такие хиты, как Personal Jesus, Everything Counts, Just Can’t Get Enough и Enjoy The Silence.